Trotz Quereinsteigern fehlen Salzburg noch Lehrer

Am Montag starten 73.941 Kinder und Jugendliche in Salzburg ins neue Schuljahr. 5642 von ihnen freuen sich nicht nur auf den neuen Lebensabschnitt, sondern auch auf ihre Schultüte. „Meine Lehrerin und die anderen Kinder kenne ich schon seit dem Kindergarten, der ist nämlich im gleichen Gebäude“, sagt die sechsjährige Valentina Gruber. Sie wird die Volksschule in Oberweißburg bei St. Michael im Lungau besuchen. Besonders aufgeregt ist Valentina auf die Pausenglocke. „Denn die darf ich dann läuten, wenn ich brav bin“, weiß sie.