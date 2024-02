Kein „Maulkorb“ mehr für Salzburger Lehrer

Bildungsdirektor zog seine Anweisung zurück

Am Donnerstag nahm nun Bildungsdirektor Mair seine Anweisung vom 18. Jänner zurück. In einem Brief an alle Schulen im Bundesland schreibt Mair: „aufgrund zahlreicher Rückfragen“ werde diese zurückgenommen. Die Behörde geht sogar noch weiter und nimmt auch den unbefristeten so genannten „Medienerlass“ zurück. Den hatte der damalige Landesschulrat (die Vorgängerbehörde) 1995 verlautbart.