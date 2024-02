Motorsäge gestohlen: Dieb fuhr auf Opfer los

Landwirt stellte sich Tätern in den Weg

Als die Täter aufgrund der Bodenbeschaffenheit des Weges nicht mehr weiterfahren konnten, kehrten sie um und fuhren wieder in Richtung des Tatortes zurück. Der 40-Jährige hatte inzwischen die Hofzufahrt mit Fahrzeugen verstellt und stellte sich mit ausgebreiteten Armen den Tätern in den Weg. Der Lenker des Pkw gab jedoch Gas und rammte den Mann, der auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert wurde.