Teaser macht Lust auf „das geilste Märchen ever“

Ewige Influencerin ohne Follower

In dem neuen Film erfahren Fans endlich, was eigentlich aus Chantal aus der 10b geworden ist. Die ewige Influencerin ohne Follower und ihre beste Freundin Zeyneb (Gizem Emre) werden in „Chantal im Märchenland“ - wie der Titel verrät - nicht mehr mit den Qualen des Schulalltags konfrontiert, stattdessen gerät das Duo durch einen antiken Zauberspiegel in eine Märchenwelt. Mit so einer krassen Prinzessin haben die heiratswütigen Prinzen jedenfalls nicht gerechnet. Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige - und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep.