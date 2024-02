Koalition geht ins Finale: Was ÖVP & Grüne planen

Klima, Russland und das Gas

Maurer nannte in dem TV-Interview auch die Sicherheitsstrategie - „sowohl was militärische Sicherheit betrifft, was Cybersicherheit betrifft, aber natürlich auch was Klimasicherheit betrifft“ - als wichtiges Projekt. „Wir brauchen eine Sicherheitsstrategie im Umgang mit Russland, in Bezug auf den Ausstieg aus russischem Gas. Auch das ist etwas, was wir in den nächsten Monaten bearbeiten werden.“