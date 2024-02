Asyl: ÖVP drängt auf Bezahlkarte - Grüne skeptisch

Mikl-Leitner: Weniger Bargeld, weniger Migrationsanreize

Als erster Landeshauptmann erklärte Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag, dass er in Oberösterreich eine Bezahlkarte für Asylwerber will. Auch das Land Niederösterreich will bei der Grundversorgung verstärkt Sach- statt Geldleistungen gewähren, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag sagte. Sie brachte Sachleistungskarten oder Gutscheine ins Spiel. Wenn Bargeldauszahlungen eingeschränkt würden, gäbe es deutlich weniger Anreize für illegale Migration, so Mikl-Leitner. Es gäbe auch weniger Möglichkeiten, staatliche Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen.