Glawischnig: „Duell heißt Nehammer-Babler“

Der Sieg der FPÖ sei nach Ansicht der beiden Duellanten ohnedies klar. Wesentlich für die kommende Regierungsbildung wäre daher, wer Zweiter werde. Und das würde zwischen SPÖ und ÖVP entschieden. Eva Glawischnig: „Es wurden in der Österreichrede von Nehammer die Schlammkübel gegen die FPÖ geworfen, die SPÖ hingegen kaum erwähnt. Aber es geht bei Nehammer nicht um Kickl, sondern um Babler.“ Außerdem sei auch die Glaubwürdigkeit von Nehammers Rede zu hinterfragen, denn vieles von dem, was der Kanzler angekündigt hat, hätte er in seiner aktuellen Regierungszeit schon längst umsetzten können. Glawischnig: „Vieles sei bei so einer Rede ja nur Show.“