Dem Winter auf der Spur

Das Engagement ist allgegenwärtig. Die Mitarbeiter an der Kassa, den Liften und die Hüttenwirte sind bemüht und sehr freundlich. Es herrscht ein familiäres Flair. Dass die Oberösterreicher mit ihrem drittgrößten Skigebiet eng verbunden sind, ist unumstritten. Seit 1967 hat sich der Kasberg zu einem beliebten und traditionellen Familien- und Einsteigerskigebiet entwickelt. Geworben wird mit dem Slogan „Der Schnee in deiner Näh“. In rund einer Stunde von daheim am Skilift? Genau das bietet der Kasberg als Skigebiet für viele Oberösterreicher. In etwa einer Stunde von Linz und Steyr. In ca. 45 Minuten von Wels und Vöcklabruck. Eine kurze Anfahrt zum Familienskitag. Aber auch der Weg von weiter her lohnt sich.