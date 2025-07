Innviertler Betrieb meldet Millionen-Insolvenz an

Mehrere Standorte

Stranzinger Logistik ist im Bereich Warenlogistik, Planung und Umsetzung von Verpackungslösungen sowie in der Lagerhaltung tätig. Das 2014 gegründete Unternehmen hat mehrere Standorte, neben der Zentrale in Eberschwang eine Betriebsstätte im Ort im Innkreis sowie eine Lagerfläche in Brunnenthal.