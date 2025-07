Provence: Auf den Spuren von Cézanne und Van Gogh

Ein „Besuch“ bei Van Gogh in Arles

War es in Aix Cézanne, dem wir auf dieser Reise folgten, ist es in und um Arles Van Gogh. Es ist faszinierend, sich an den verschiedenen Stationen mit seiner Lebensgeschichte auseinanderzusetzen und an den Stellen zu stehen, wo einige seiner berühmten Bilder entstanden sind. Arles liegt am Ufer der Rhône. An sich eine Kleinstadt mit vielen antiken und romanischen Denkmälern wie etwa der beeindruckenden Arena, in der unblutiger Stierkampf zu bestimmten Terminen abgehalten wird.