Werbung für Online-Gigant sorgt für harsche Kritik

Wenn man Landstraßen-Flanierer fragt, was sie an der Linzer Einkaufsmeile stört, hört man seit vielen Jahren immer wieder dasselbe: „Dass viel zu viele Geschäftslokale leer stehen.“ Und egal, ob das subjektive Gefühl der Linzer trügt oder nicht, am Ende ist es das, was zählt. Während sich um die unzähligen Lücken künftig – wie berichtet – ein Leerstandsmanager kümmern soll, würden sich viele Landstraßen-Geschäftsleute wünschen, dass sich die Stadt zu seinen Gewerbetreibenden bekennt.