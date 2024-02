Skitag endete für etliche Urlauber im Krankenhaus

Fahrerflucht in Sölden

Gegen 10 Uhr am Dienstag fuhr eine 56-jährige Chinesin mit ihren Skiern auf der blau markierten Piste Nr. 6 am Gaislachkogel (Gemeinde Sölden) in kurzen Schwüngen talwärts, als ihr im Kreuzungsbereich zur Piste Nr. 30 ein nachkommender Skifahrer mit seinen Skiern über ihre Skispitzen fuhr. Sie kam dadurch in weiterer Folge zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades im Bereich des linken Kniegelenkes. Die Verunfallte wurde nach der Erstversorgung von der Pistenrettung mit dem RTW zur ärztlichen Behandlung nach Sölden gebracht. Die Identität des Zweitbeteiligten ist unbekannt.