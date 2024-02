AfD-Chef sieht Weidel als „traditionelle Frau“

Frauen sind in der AfD Mangelware

In der Tatsache, dass unter den AfD-Partei-Mitgliedern nur wenige Frauen sind und in den Bundestags- und Landtagsfraktionen nur sehr wenige Frauen sitzen, wollte Chrupalla kein Problem sehen. „Das liegt sicherlich daran, dass Politik für viele Frauen sicherlich nicht so erstrebenswert ist“, sagte er. „Und nichtsdestotrotz gibt es bei uns auch keine Quote. Bei uns entscheidet die Qualität.“