AfD-Politiker besuchen Terrorverdächtige

Das ergaben jetzt Recherchen von „Stern“ und RTL. „Die Fraktionsspitze hat Kenntnis von Kontakten, die persönlicher Natur waren und in keinem Zusammenhang mit der Arbeit der Fraktion stehen“, bestätigte ein Sprecher der AfD die Berichte. „Würden Sie sich (...) nach über einem Jahr Untersuchungshaft nicht auch freuen, wenn Sie von Dritten Besuch bekommen würden?“, meinte der Abgeordnete Jürgen Pohl. Er wird in einem Bericht namentlich als Besucher von Malsack-Winkemann in der Berliner Justizvollzugsanstalt Lichtenberg genannt.