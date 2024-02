Ministerin: „Leitkultur soll Zusammenleben regeln“

Bundeministerin Susanne Raab (ÖVP) gibt im Interview auf krone.tv Einblicke in die Bezahlkarte, die auch in Österreich eingeführt werden dürfte. Dadurch würden Flüchtlinge Sozialhilfe über Sachleistungen aus der Bezahlkarte abgegolten bekommen: „Das bisher ausbezahlte Bargeld wird leider häufig an Familienmitglieder im Ausland überwiesen. Etwa nach Syrien oder Afghanistan. Das wollen wir nicht.“