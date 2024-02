Bewegende Bilder! Vonn reagiert auf Horror-Winter

„,..., ich bin immer wieder aufgestanden“

„Ich habe blaue Flecken und Brüche erlitten, aber ich bin immer als besserer Mensch daraus hervorgegangen. Egal, wie oft ich gefallen bin, ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe es aber nicht allein geschafft. Ich bin so dankbar, dass ich die Unterstützung von Freunden, Familie und euch, meinen Fans, hatte. Zu wissen, dass ich Menschen habe, die mich unterstützen, half mir in meinen dunkelsten Stunden. Jeden Tag habe ich versucht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, bis ich schließlich wieder dort war, wo ich hinwollte ... was meistens die Spitze des Berges war“, schreibt Vonn zu den bewegenden Bildern.