Ski-Weltcup: Großes Rätselraten nach Horror-Serie

Lara Gut-Behrami gestand nach ihrem Sieg am Sonntag im Super-G. „Ich wollte bloß nichts riskieren. Ich bin nicht solch enge Radien gefahren, wie ich es sonst tue.“ Skifahren sei leicht, wenn man sich nicht zu viel den Kopf zerbreche. „Das war in den letzten drei Tagen jedoch schwierig, weil das Skifahren nicht mehr wirklich im Vordergrund stand“. Sie habe nach anstrengenden Tagen gewusst, „dass ich nicht so frisch bin im Kopf“, sagte die 32-Jährige der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. „Ich glaube, das ist auch die Erklärung für die vielen Stürze. Wenn du nicht ganz frisch bist in den Beinen und im Kopf, braucht es wenig, und du landest im Netz.“