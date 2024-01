Horror-Sturz: Emotionales Posting von Kildes Mama

Besonderer Dank an „Mika“ und ihre Familie

Ein ganz besonderer Dank gelte Mikaela Shiffrin, der Herzdame von Kilde, sowie der Familie der US-Amerikanerin, schreibt Kristin. „Sie sind noch am selben Nachmittag in ein Flugzeug nach Bern gestiegen. Danke für all eure Unterstützung hinter den Kulissen. Sie haben dafür gesorgt, dass Aleksander von den Besten behandelt wurde. Familie ist alles!“