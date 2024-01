Deutlich unter Zielvorgabe: EU lieferte nur Hälfte

EU will Unterstützung verstärken

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow war per Video zugeschaltet. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bekräftigte in der Pressekonferenz nach dem Ratstreffen seine Forderung, dass die Ukraine mehr militärische Unterstützung der EU benötige. Dies wird auch großes Thema beim Sondergipfel am Donnerstag sein.