Wo sind die abgestürzten Kriegsgefangenen?

Kremlsprecher hat keine Informationen

Daher sei weiter unklar, ob tatsächlich, wie von Moskau behauptet, Dutzende gefangene ukrainische Soldaten an Bord der Maschine gewesen seien. Der staatliche Untersuchungsausschuss Russlands teilte vergangene Woche mit, dass Leichenteile gesammelt und für Gentests entfernt würden. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, er habe keine Informationen darüber, was mit den Überresten geschehen werde oder ob sie der Ukraine übergeben würden.