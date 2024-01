Erster Notfallsani rettete vor 50 Jahren Arbeiter

Arbeiter in der Nähe des Linzer Südbahnhofmarktes in Liftschaft gestürzt! Unmittelbar nach dieser Alarmierung drehte Kurt Radler-Wöss den Zündschlüssel um und fuhr mit dem ersten Notarztwagen Österreichs, einem Mercedes Benz, los. Das war am 1. Februar 1974, vor genau 50 Jahren.