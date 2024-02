Land kauft jetzt auch das Pinkafelder Hallenbad

„Bitte warten“ fürs Hallenbad Neusiedl

Nichts Neues gibt es beim Hallenbad Neusiedl am See: Vor zwei Jahren stellte Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) zwar die Sanierungspläne vor und eine Eröffnung für Ende 2024 in Aussicht - seitdem ist aber nicht viel passiert. Neueste Info: Kommenden Winter sollen die ersten Arbeiten am Gebäude starten. Wann wieder eröffnet wird, steht aber weiter in den Sternen.