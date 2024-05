Mölzer: „Visitenkarte europäischer Dekadenz“

Massenmigration ist ein großes Problem

In einem weiteren Diskussionspunkt wurde sehr emotional über den mit 1. Juni beginnende Asylkodex in Vorarlberg diskutiert. Eva Glawischnig: „Das ist unter Symbolpolitik einzuordnen. Denn es gibt keine Konsequenzen für alle jene, die zwar den Asylkodex unterschrieben haben, sich aber nicht daran halten.“ Mölzer sehr kritisch: „Der Asylkodex ist Augenauswischerei, die das Problem nicht löst. Das ist nur dem Wahlkampf geschuldet.“ Glawischnig relativiert: „Wo ist in Vorarlberg eigentlich das Problem bei Asylfragen?“ Mölzer polternd: „Die Massenmigration ist das Problem. Und auch die Parallelgesellschaften rund um Moscheen. Und es wird die Schlüsselfrage bei der nächsten Wahl.