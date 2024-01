Israelis stürmen als Ärzte verkleidet Spital

Laut israelischen Angaben haben Spezialkräfte drei militante Palästinenser, die sich in einem Krankenhaus im Westjordanland versteckt hielten, in der Nacht auf Dienstag getötet. Videoaufnahmen aus dem Krankenhaus in der Stadt Dschenin zeigten, wie israelische Spezialkräfte teilweise als medizinisches Personal verkleidet in die Klinik eindrangen, um die Männer ausfindig zu machen.