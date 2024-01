Die fragwürdige Rolle der UNO-Helfer in Nahost

Beschuldigte als Lehrer tätig

Sie wertete ein israelisches Dossier aus, in dem Anschuldigungen gegen zwölf Personen erhoben werden, die am 7. Oktober als Lehrer oder in anderen Funktionen in Schulen der UNRWA tätig waren. Zehn der zwölf Beschuldigten seien Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas. Ihnen wird vorgeworfen, der Hamas bei den Angriffen am 7. Oktober geholfen oder sie in den Tagen danach unterstützt zu haben. Das Dossier liege der US-Regierung vor, die die Vorwürfe nicht bestätigt, aber als glaubwürdig einstuft, schrieb die US-Zeitung.