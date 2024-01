Armee will Siedler von Rückkehr nach Gaza abhalten

Die Forderung einige rechter Politiker im Kabinett von Premier Benjamin Netanyahu nach einer Wiederbesiedlung des Gazastreifens nach dem Krieg findet auch in Teilen der israelischen Bevölkerung Widerhall. Am Sonntag forderten Tausende Menschen in Jerusalem die Rückkehr jüdischer Siedler in das palästinensische Autonomiegebiet. Doch das israelische Militär will offenbar gegen solche Bestrebungen vorgehen.