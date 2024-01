Stammklub will den „Lustlos-Stürmer“ nicht zurück

Boris Moltenis wurde an Sochaux abgegeben, nun versucht Austria Lustenau, auch den Vertrag mit Stürmer Nicolai Baden Frederiksen aufzulösen. Einfach gestaltet sich die Sache aber nicht. Nicht, weil der Spieler unbedingt in Lustenau bleiben will. Eher, weil es keinen Klub gibt, der den Dänen haben möchte - nicht einmal sein Stammverein Vitesse Arnheim. Und sein Leihvertrag mit Lustenau läuft erst im Sommer 2024 aus.