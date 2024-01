Junger Mann fuhr nach Skiunfall einfach davon

Verletzungen an Kopf und Hand

Die 61-Jährige blieb nach dem Unfall verletzt auf der Piste liegen und musste von der Pistenrettung Sölden geborgen werden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne einen Datenaustausch gemacht zu haben. Die Frau erlitt durch den Crash erhebliche Verletzungen am Kopf und an der Hand.