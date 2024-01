Salzburg sucht schon in Wien nach Arbeitskräften

Der Arbeitsmarkt in Salzburg steckt in der Klemme. Anders als man glaubt. Trotz österreichweit niedrigster Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent (rund 10.000 Personen) gibt es laut Schätzung der Wirtschaftskammer über 19.000 offene Stellen - die „Krone“ berichtete. Betriebe in Salzburg verzweifeln auf der Suche nach Arbeitskräften.