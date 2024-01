Salzburgern bleiben hunderte Euro weniger über

Das in Salzburg niedrige, so genannte Residualeinkommen hat zwei wesentliche Gründen: Einerseits zählen die Wohnkosten in Salzburg zu den höchsten landesweit. Andererseits ist das Durchschnittseinkommen nur Durchschnitt. Die Folge: Einem Haushalt in Niederösterreich oder Oberösterreich stehen alle 30 Tage fast 435 Euro mehr zur Verfügung.