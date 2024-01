Salzburger Firmen leiden unter hohen Wohnkosten

„Das Niveau an offenen Stellen ist in Salzburg seit vielen Jahren höher als im Schnitt“, sagt Studienautor Michael Klien. „Neben Beherbergung und Gastronomie betrifft dies den Handel oder das Gesundheits-, Sozialwesen. Ein Arbeitskräftemangel in diesen Branchen passt zur Erwartung, dass besonders Arbeitskräfte in Niedriglohnbranchen Probleme haben, Salzburgs hohe Wohnkosten zu tragen.“ Pflegerin, Kellner und Verkäuferin: Bei diesen Jobs spitzt es sich weiter zu.