Mord an Schülerin: Verdächtiger war amtsbekannt

Einen Tag nach dem Mord an einer Schülerin (18) in einem Gymnasium in Sankt Leon-Rot im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind mehr Details bekannt geworden. So hatte das Opfer den Verdächtigen bereits im November 2023 wegen körperlicher Gewalt angezeigt. Abgesehen davon habe es noch keine Strafanzeigen gegen ihn gegeben, teilte die Polizei mit.