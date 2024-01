Schüler tötete Schülerin (18) in Baden-Württemberg

Kein Einzelfall

Die Tat erinnert unter anderem an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15-Jähriger einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Schüler war in sein Klassenzimmer gekommen und hatte dem 15-jährigen Opfer mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen.