Medikamente knapp: Patientin griff zur Selbsthilfe

Von ihrer Hausärztin ist Anna L. (Name geändert) informiert worden, dass ihr Diabetes-Medikament in Kürze nicht mehr verfügbar sein wird. Die Wienerin wollte von der sie behandelnden Spezial-Ambulanz wissen, was sie nun tun soll. „Trotz mehrerer Versuche ist es mir nicht gelungen, mit einem Arzt zu sprechen“, wie Frau L. berichtet.