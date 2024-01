Auch in Wien wird „Hunger ein Rippchen geschlagen“

Stefan Rieger eröffnet am 1. März in Wien

So wurde mit Stefan Rieger ein erfahrener Gastronom als Franchisenehmer gewonnen – er eröffnet am 1. März im 7. Wiener Gemeindebezirk in der Kaisergasse 121. „Eine 80%-ige Abendauslastung und 6-fache Sitzplatzdrehung in Linz sprechen eine deutliche Sprache in puncto Kundenzufriedenheit und die Chancen, die man damit als Franchisenehmer hat. Der Bedarf von rund 40–50 Tonnen Ripperln pro Jahr – allein am Beispiel Linz – sind ein weiterer Beleg dafür, wie erfolgreich das Konzept läuft“, so Rieger.