Freund bekam Schmerzensgeld für Schock bei Unfall

Sein Freund starb nach einem Horror-Unfall in Saxen quasi in seinen Armen - das war so traumatisch, dass ein Oberösterreicher den Unfallverursacher erfolgreich auf Schmerzensgeld und Verdienstentgang, insgesamt etwa 6600 Euro, klagte. Er bekam quer durch alle Instanzen bis zum Obersten Gerichtshof recht.