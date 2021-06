Pkw kracht in Mopedfahrer-Gruppe: Zwei Tote

Einsatz läuft noch

Für die Einsatzkräfte bot sich ein Schreckensbild: Mopeds und Lenker waren in Felder geschleudert worden, zwei etwa 30-jährige Biker waren vor Ort getötet worden, fünf Verletzte kamen auch per Helikopter in Spitäler. Die Verletzungen sollen teils lebensbedrohlich sein.