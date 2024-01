Balkanroute: Denkmal für tote Migranten eingeweiht

Als Erinnerung an die Schutzsuchenden, die im bosnisch-serbischen Grenzfluss Drina gestorben sind, wurde eine Baumreihe gepflanzt. Zudem wurden auf Friedhöfen in Bijeljina und Zvornik insgesamt 41 neue Grabsteine errichtet, hieß es in einer Aussendung. Der Gedenkort, an dem die Geflüchteten unter „N.N.“ (No Name) begraben sind, wurde von der SOS Balkanroute zusammen mit lokalen bosnischen Aktivisten, der dortigen Bergrettung, dem Zivilschutz und dem bosnischen Menschenrechtsministerium enthüllt.