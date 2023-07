Klage gegen SOS Balkanroute abgewiesen

Am Wiener Handelsgericht sind am Dienstagabend die Klagen gegen die NGO SOS Balkanroute und deren Gründer Petar Rosandić abgewiesen worden. Es ging um das Wort „Guantanamo“, das meist für das berühmte Gefangenenlager in Kuba steht. Die NGO hatte einen Teil eines bosnischen Flüchtlingslagers so bezeichnet.