Klagenfurts Ex-Kapitän: „Es lag am Finanziellen!“

Interesse an Voitsberg-Verteidiger

Weiters sind die Violetten an Voitsberg-Linksverteidiger Elias Jandrisevits (21) interessiert. Im Tor denkt man nicht nur an Nico Grubor, sondern auch an „Ex“ Marcel Köstenbauer als „Zweier“. Interessant: Bei den Amateuren versucht sich Luka Bjelica als „Co“ – bis Papa Nenad eine neue Aufgabe als Chefcoach hat.