Rodelunfall in Tirol: Tochter und Vater verletzt

Ein Deutscher (39) fuhr am Samstag gegen 12.50 Uhr mit seiner siebenjährigen Tochter auf der Rodelbahn Zwölferkopf in Pertisau. In einer Kurve schleuderte es ihn von der Strecke, seine Tochter stürzte noch auf der Rodelbahn vom Holzschlitten, der Vater fuhr samt Schlitten über den Rand der Rodelbahn hinaus und stürzte ca. vier Meter tief in den Wald.