Pädagoge gesteht Missbrauch an Mädchen (7) ein

Berufsverbot und Psychotherapie

Beim Prozess am Freitag im Salzburger Landesgericht räumte er sein Fehlverhalten ein: Er habe sie berührt, das gab er zu, aber nicht so fest und intensiv, wie in der Anklage dargestellt, meinte er. Seinen Beruf als Pädagoge wolle er ohnehin nicht mehr ausüben, versprach er zudem.