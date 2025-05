„Jeder Fußballer wünscht sich so eine Kulisse“

Schaider: Für mich geht es in erster Linie um die Austria. Wir haben vor acht Jahren begonnen, das aufzubauen, wo wir jetzt stehen. Jeder ist mit so viel Herzblut dabei. Ich wünsche es mir so sehr für den Verein, der so viele Täler durchschritten hat, den Vorstand und den Präsidenten. Für die Spieler sowieso. Die haben es schon in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie es verdient haben. Wir hätten in der 2. Liga auch eine gesunde Basis.

Scheuer: Wenn wir aufsteigen, wäre es eine kleine Sensation. Aber es ist noch weit weg. Mich würde es für das ganze Umfeld des Vereins freuen. Es wäre eine Bestätigung und das i-Tüpfelchen auf die Saison.