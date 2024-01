Trennung mit Stil: „Ex“ freut sich für die Neue

„Du wirst Greiner auf das nächste Level bringen“

Auf der Businessplattform LinkedIn schwärmte Kühner über die „großartige Entscheidung“ und die „Ehre, eine Managerin mit so außergewöhnlichen Erfolgen“ gewinnen zu können. An Dubourg gerichtet schrieb er: „Du wirst Greiner auf das nächste Level bringen.“ Dubourg, die bis Februar 2023 im Vorstand von BASF war, tritt ihren neuen Job im März an.