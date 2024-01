Mord-Krimi um zersägten Vermissten im Kanal

Am (abgetrennten) Kopf des Mannes wurde stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt. Er wurde also erschlagen. Zudem fanden sich an Knochen verschiedener Körperteile Spuren eines scharfkantigen Werkzeugs. Die Wiener Polizei jagt also einen „Stückel-Killer“! Das Opfer wurde offenbar im Mafia-Stil zersägt und dann die Leichenteile im Wasser versenkt. Der Horror von der Schwarzlackenau nahm dann seinen Lauf, als ein passionierter Petrijünger beim Spinnfischen einen menschlichen Fuß aus dem Wasser zog.