Hier taucht die Cobra nach weiteren Leichenteilen

„Denke, dass ein Mensch entsorgt wurde“

Während die Polizei offiziell von Ermittlungen in alle Richtungen spricht - weder Suizid noch Unfall oder Mord ausschließen will - scheint für die Fischer am Kanal die Sache klarer. „Ich denke, dass ein Mensch entsorgt wurde“, meint einer zur „Krone“. Vielleicht sei ein Sack, der im Gehölz und Gestrüpp des Wassers hängen geblieben war, aufgegangen, die Körperteile dann in den Kanal gespült worden.