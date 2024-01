Jede Menge Musik, Kabarett und Partystimmung

Das Wochenende ist geprägt von Kultur-Highlights. Wer Genuss für die Ohren möchte, der kann dem Musiktrio Diknu Schneeberger in Steyr oder dem Neujahrskonzert in Bad Schallerbach lauschen. Wer doch lieber seine Lachmuskeln beanspruchen will, der ist bei Pepi Hopf oder Stefan Fent und Max Reisenbichler richtig. Keine Musik, kein Kabarett, sondern feiern? Dann Ski anschnallen und ab zum Kasberg auf den „Bassmountain“.