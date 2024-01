Haie jubelten in Verlängerung über wichtige Punkte

Innsbrucks Eishockey-Cracks wollten vom Auswärtsdoppel zwei Siege mit nach Hause nehmen. Das ist ihnen gelungen. Nach dem 4:1 am Freitag in Graz gewannen sie am Samstag nach hartem Kampf 4:3 nach Verlängerung bei den Vienna Capitals. Nun warten drei Heimspiele.