„Täuscht Menschen“: Kanzler greift Kickl scharf an

Der Kanzler feuerte daraufhin eine volle Breitseite gegen den FPÖ-Chef ab. „Ein Herr Kickl war niemals bereit, Verantwortung zu übernehmen, niemals bereit, Fehler einzugestehen“, attackierte er seinen Rivalen im Kampf um die Kanzlerschaft. Kickl sei ein „Sicherheitsrisiko“ und habe in seinem „ZiB 2“-Interview mehrfach Falschbehauptungen von sich gegeben. Nehammer warf dem freiheitlichen Parteiobmann zudem vor, ein „Schwert als Zunge“ zu haben, aber schwach in der Umsetzung zu sein. So habe er in seiner Zeit als Innenminister doppelt so viel Afghanen Asyl gewährt als jetzt ÖVP-Minister Gerhard Karner.