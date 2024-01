Die Malerin unserer wundersamen Tiere

Umzäunungen mit Glas und bisweilen auch Stäben müssen in jedem Tiergarten der Welt sein, doch ich überspringe sie mit meinem geistigen Auge“, schildert die Malerin der wundersamen Wesen in den Zoos dieser Welt. Stundenlang und meist in Schönbrunn sitzt die in Trattenbach (NÖ) geborene Ausnahmekünstlerin vor den Geschöpfen ihrer Kreativität. Zuletzt hat sie die Liebe zu den in Wien vorbildlich gehaltenen Elefanten entdeckt. Ihre Inspiration - die Lebendigkeit der Tiere und die Einzigartigkeit des Augenblicks. „Mir ist jede Regung wichtig - vom Trompeten über das sanfte Wiegen der Dickhäuter bis hin zu ihrem besonderen Gang“, versichert König.